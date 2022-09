Gli Under 18 del Bsc Grosseto alle fasi nazionali, primo ostacolo il Macerata

GROSSETO – Tutto pronto per le fasi nazionali. Il Villa Croci Bsc Grosseto, campione regionale in carica, sabato 24 settembre, alle ore 10, sarà chiamato a giocarsi la semifinale contro l’Hotsand Macerata. In contemporanea, sempre allo stadio Santa Barbara di Nettuno, il Crocetta baseball club se la vedrà con la formazione di casa, i Lions. Le due squadre che usciranno vincitrici dai due match si sfideranno in finale nel pomeriggio, alle ore 15, per ottenere il passaggio del turno.

“Arriviamo alle fasi finali – commenta Alessandro Cappuccini, manager del Villa Croci Bsc Grosseto under 18 – consapevoli delle nostre capacità e del grande lavoro svolto fin adesso, grazie anche all’ausilio dei coach, come Angel Garcia e Roberto Di Vittoria. Sappiamo che dovremo misurarci con formazioni ben strutturate e con buone individualità, ma i ragazzi hanno dimostrato di essere coesi e di saper imporre il loro gioco. L’obiettivo è quello di passare il turno”. Ai biancorossi si aggiungeranno, freschi di ritorno dal mondiale under 18 negli Stati Uniti d’America, i più esperti Diego Luciani e Niccolò Funzione, pronti a dare una mano ai propri compagni.