GROSSETO – Una donna è stata investita, oggi pomeriggio, mentre attraversava la strada.

L’incidente è avvenuto in fondo a via De Barberi, a Grosseto. La donna sembra stesse attraversando in corrispondenza delle strisce pedonali che si trovano a fianco dell’uscita del parcheggio del centro commerciale Le Palme.

La donna fortunatamente non ha mai perso coscienza.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce rossa con personale sanitario che ha prestato le prime cure trasferendo la donna in ospedale.