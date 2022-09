Dal Chianti alle Colline Metallifere in sella alla bici: torna la Fiorino mud

COLLINE METALLIFERE – Saranno 200 i chilometri da percorrere, di cui 160 di fuoristrada, pedalando quasi per 5.000 metri di dislivello positivo, quella che in sella a bici gravel con le classiche corna da strada ma dotate di coperture speciali per lo sterrato, ma anche in Mtb o e-bikes, dovranno affrontare i partecipanti all’attesa replica della Fiorino Mud 2022, bike experience gravel ultra-cycling.

Mancano poco meno di 3 giorni alla partenza fissata al 24 settembre 2022 con un tracciato tutto nuovo e assolutamente inedito. Da Firenze a Punta Ala, dal Chianti alle Colline Metallifere, attraversando le Saline di Volterra per arrivare nella selvaggia Alta Maremma, fino a Massa Marittima, puntando al Promontorio di Punta Ala.

Un viaggio affascinante su tratti di sterrato che metteranno a dura prova il fisico e la mente degli atleti. Come nella scorsa edizione il mood della bike experience sarà dall’alba al tramonto.

Partenza da Firenze alla francese dalle 7:02 alle 7:22, costeggiando il Chianti fino a Certaldo, proseguendo poi verso le Colline Metallifere e le Saline di Volterra, passando per paesaggi che cambiano velocemente, dalle vigne ai campi di grano, dai paesaggi “infernali” della Valle del Diavolo a Larderello alla natura incontaminata della Maremma, arrivando fino alle spiagge e al mare di Punta Ala.