Check up cognitivo gratuito all’Auser, gli esperti: «Controllo consigliato a partire dai 55 anni»

GAVORRANO – Martedì 20 settembre è stata svolta una nuova edizione del check up del funzionamento cognitivo dalle professioniste della Cooperativa Nomos presso i locali dell’Auser di Gavorrano in via Mameli a Bagno di Gavorrano.

Hanno partecipato numerose persone che hanno manifestato interesse per l’iniziativa.

L’evento è stato possibile grazie ai finanziamenti ricevuti dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e alla collaborazione con l’Auser di Gavorrano, perciò la partecipazione è stata gratuita.

Da diversi anni la Cooperativa sociale Nomos, in collaborazione con il servizio di Neuroplasticità e Interventi Non Farmacologici del Centro Studi Orsa e altri enti del territorio, propone nella provincia di Grosseto il progetto “Benessere cerebrale – Check up cognitivo e potenziamento della memoria nell’anziano”.

Il progetto prevede la realizzazione del check up del funzionamento cognitivo seguito dalla possibilità di partecipare a dei gruppi di allenamento cerebrale e potenziamento della memoria.

La partecipazione al progetto è finora stata totalmente gratuita, sia per il check up cognitivo sia per i gruppi di allenamento cerebrale, grazie ai finanziamenti ricevuti e alla collaborazione di vari enti, in particolare Auser, Croce Rossa Italiana, Confartigianato Imprese Grosseto, Unicoop Tirreno e dei Comuni del territorio, in particolare il comune di Follonica, di Scarlino e di Grosseto.

Il check up cognitivo consiste in un breve incontro durante il quale viene somministrato un test neuropsicologico di screening da un professionista psicologo. Al termine, viene proposta una breve restituzione di quanto emerso con delle indicazioni per eventuali approfondimenti presso i servizi territoriali, in particolare approfondimenti presso il servizio di Neuropsicologia e presso gli ambulatori di Geriatria e Neurologia dell’Asl, e indicazioni utili a favorire un invecchiamento attivo.

La seconda parte del progetto prevede la creazione di gruppi di allenamento cerebrale – braintraining – ovvero percorsi di allenamento cognitivo attraverso esercizi di varia natura, cartacei e/o computerizzati. In funzione delle ultime evidenze scientifiche, l’attività di stimolazione cognitiva permette ai partecipanti di mantenere attive e allenate le proprie funzioni mentali (mnestiche, linguistiche, di programmazione, attenzione, ragionamento, etc.) favorendo il fenomeno della neuroplasticità.

Nel corso degli incontri, inoltre, viene fornito ai partecipanti del materiale per rendere continuativo lo svolgimento degli esercizi e l’allenamento anche a casa.

L’intento di questi eventi è quello di sensibilizzare la cittadinanza sul tema dell’invecchiamento e quali problematiche possono essere legate ad esso, ma soprattutto come fronteggiarle al meglio. Si consiglia, quindi, un controllo specialistico, in particolar modo dopo i 55-60 anni.

Per informazioni chiamare il seguente numero dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 o dalle 14 alle 18: 377 554 53 80.