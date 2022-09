FOLLONICA – E partita ufficialmente la stagione di Galileo Follonica Hockey con la presentazione della squadra al Villaggio Pappasole.

Grande ottimismo in tutto l’ambiente per un anno che dirigenti e tifosi si augurano possa regalare grandi soddisfazioni.

“Siamo consapevoli di avere tutte le possibilità per fare una grande stagione – dice l’allenatore del Follonica Sergio Silva – siamo però realisti e sappiamo che ci troveremo di fronte squadre più attrezzate di noi per arrivare in fondo, ma questo non cambia quello che è l’ obbiettivo principale: portare avanti il nostro progetto con determinazione e qualità”.

Alla presentazione anche il sindaco Andrea Benini, l’assessore Alessandro Ricciuti e il patron di Follonica Hockey Massimo Pagnini.

“L’amarezza per l’eliminazione dalla final four contro il Trissino non è ancora passata – ricorda il sindaco Andrea Benini – abbiamo giocato una grande partita e solo alcuni episodi sfortunati non ci hanno permesso di raggiungere la finale. Parte una nuova avventura, con grandi motivazioni e grande entusiasmo e con i giovani del nostro settore giovanile che continueranno ad essere il serbatoio della prima squadra”.