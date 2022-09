Triathlon: attenzione ai divieti. Tutte le modifiche alla viabilità

GROSSETO – L’amministrazione comunale informa che il 24 ed il 25 settembre si svolgerà la manifestazione sportiva di Triathlon per cui si sono rese necessarie delle modifiche temporanee alla circolazione stradale di Marina di Grosseto.

1 – dalle ore 14 del 23 settembre fino a cessate esigenze e comunque non oltre le ore 20 del 25 settembre, nell’area di parcheggio esterna alla carreggiata di Via Eritrea, fronte stabilimento balneare “Rosmarina”, è istituito il divieto di transito e sosta con la sanzione accessoria della rimozione.

2 – dalle ore 6 del 24 settembre sino a cessate esigenze e comunque non oltre le ore 17 del giorno seguente, in via delle Colonie Marine, tratto compreso tra via Cala Martina e via di Ponente, è istituito il divieto di sosta con la sanzione accessoria della rimozione forzata, con la soppressione temporanea degli stalli di sosta.

3 – dalle ore 6 del 24 settembre sino a cessate esigenze e comunque non oltre le ore 17 del giorno seguente, in via deIl’Elba e in via Eritrea, tratto compreso tra via dell’Elba fino all’altezza del civico 45, è istituito il divieto di sosta con la sanzione accessoria della rimozione forzata, con la soppressione temporanea degli stalli di sosta.

4 – dalle ore 13 circa del 24 e 25 settembre fino a cessate esigenze e comunque non oltre le ore 15.30 dei giorni stessi, è istituito il divieto di transito al passaggio dei partecipanti alla manifestazione, per tutti i veicoli con esclusione di quelli a supporto dell’evento sportivo e dei mezzi autorizzati dagli agenti addetti al traffico presenti sul percorso di seguito indicato:

partenza ore 13.00 circa dall’area di parcheggio esterna alla carreggiata di Via Eritrea, Via Eritrea (senso contrario a quello consentito) – Via dell’EIba (senso contrario a quello consentito) – Via delle Colonie Marine (esclusivamente corsia direzione di marcia verso S.P. 158) — poi il transito continua su Strade Provinciali – (S.P. 158 delle Collacchie — S.P. 80 Pollino (esclusivamente corsia con direzione di marcia verso S.P. 3 del Padule) da percorrere fino a 50 m. prima deIl’intersezione con la S.P. Poggiale (con un secondo giro solo per la giornata del 24) per rientrare nel centro abitato di Marina di Grosseto in via delle Colonie — via deII’EIba — via Eritrea — area di parcheggio esterno alla carreggiata.

5 Al termine della frazione di ciclismo, in entrambi i giorni, ogni atleta inizierà la corsa podistica nel seguente percorso: partenza dal punto di arrivo della gara ciclistica – lungomare Leopoldo II di Lorena – giro di boa posta nei pressi del Porto Nautico – arrivo nell’area di parcheggio prospicente lo stabilimento balneare “Rosmarina”.

Durante la frazione ciclistica, in entrambi i giorni, sono state apportate le seguenti ulteriori modifiche:

– Per i veicoli in transito su via Serena all’intersezione con via delle Colonie marine ci sarà la direzione obbligatoria a destra verso via del Giglio.

– Per i veicoli in transito su via delle Colonie marine in direzione di via del Giglio, all’intersezione a rotatoria con via dell’Elba/via Cala Martina, direzione obbligatoria a dritto.

– Per i veicoli in transito su via Cala Martina all’intersezione a rotatoria con via dell’Elba/via delle Colonie marine, direzione obbligatoria a sinistra.

– Per i veicoli in transito sull’intersezione a rotatoria tra via del Giglio/via Giannutri/via delle Ginestre/via Montecristo, direzione consentita verso via delle Ginestre e via Montecristo.