Isola del Giglio si tinge di rosa: Insieme per la solidarietà

ISOLA DEL GIGLIO – Domenica 18 settembre l’Isola del Giglio è entrata ufficialmente a far parte della onlus Insieme in Rosa. Cinquanta “fatine”, le volontarie dell’associazione benefica, sono sbarcate nel porto tutto colorato di rosa per l’occasione accolte dagli applausi del sindaco Sergio Ortelli, delle fatine dell’isola, della popolazione e dei tanti turisti incuriositi.

«È stata un’esperienza davvero entusiasmante – racconta la presidente della onlus – abbiamo trascorso una giornata completamente dedicata alla visita dell’isola. Con colazione al porto, visita al castello insieme alle guide, con tanto di aperitivo a base di vino “Ansonaco” prodotto artigianalmente da una cantina locale e un gruppo di musicisti che a sorpresa sono apparsi nelle stradine del borgo. Per pranzo siamo state in un noto ristorante alla spiaggia delle “Cannelle” con tanto di bagno nell’acqua limpida, tipica del luogo. Infine siamo tornate in porto, visitato la Cala del Saraceno. Il tutto seguite passo dalle fatine del Giglio che hanno raccontato il passato ma anche il presente dell’Isola».

Insomma una domenica in cui sono state protagoniste la solidarietà e l’amicizia complice qualche lacrima alla partenza quando il capitano del traghetto ha onorato le donne in rosa con tantissime “tufate” mentre si allontanava dall’Isola.

«Il finale entusiasmante è stato offerto dalla natura – conclude Donatella Guidi – con un branco di delfini che ha accompagnato le fatine in un lungo tratto della navigazione. Una giornata magica, ma del resto si sa che le fatine fanno magie!».