Il nuoto pinnato parla orbetellano, successo dei Master del Gao Brinella ai mondiali

ORBETELLO – Grande successo dei Master del team Gao Brinella ai campionati mondiali di nuoto pinnato in acque libere nella bellissima cornice piemontese del lago del Viverone, affollata partecipazioni con atleti di nazioni provenienti da tutti i continenti, oltre alle categorie agonistiche si sono dati battaglia anche le categorie master. Il primo giorno sulla distanza di 1000 mt Massimo Milano non ha lasciato scampo agli avversari, dopo una partenza velocissima si è portato subito in testa conducendo la gara fino al termine, aggiudicandosi il gradino più alto del podio nella categoria M45.

Ottima la prova anche di Pier Paolo Pinzuti che è riuscito a salire nel terzo gradino del podio nella categoria M55. Il giorno successivo nella gara di lunga distanza 3000 mt, Massimo Milano è stato sempre nel gruppo di testa giungendo secondo assoluto a pochi metri dal vincitore, ma portando a casa un’altro oro nella propria categoria. Bellissima la prova di Pier Paolo Pinzuti che per tutta la gara è rimasto nel gruppetto degli inseguitori e finiva con una bella volata agguantando ancora una volta la terza posizione nella categoria M55. Soddisfazione per il coach Andrea Bartolini che oltre a guidare come tecnico nell’occasione la nazionale italiana a esultato con soddisfazione per i colori dalla GaoBrinella.