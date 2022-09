Il Follonica Gavorrano onora il suo bomber, secondo Mvp OneOfUs a Marcheggiani

BAGNO DI GAVORRANO – Implacabile Francesco Marcheggiani. Secondo premio consecutivo Mvp OneOfUsUsFG per il bomber del Follonica Gavorrano, votato dagli addetti ai lavori come miglior giocatore della partita contro la Pianese.

Si tratta del secondo primo posto consecutivo per il numero 32 biancorossoblù, che già nella trasferta di Arezzo era stato indicato come il migliore della squadra di Bonura, grazie anche alla realizzazione che aveva sbloccato il risultato.

Con la doppietta dagli 11 metri che ha permesso di riacciuffare sul 2-2 gli amiatini, quindi, Marcheggiani non ha lasciato dubbi. Ma non ci sono solo i gol e la grande freddezza dal dischetto: il premio alla prestazione è stato quasi unanime, per un giocatore che durante il match non si risparmia e lotta come un Leone.

Anche il direttore generale Filippo Vetrini ha speso belle parole nei suoi confronti al termine della partita con la Pianese. «Spesso fa reparto da solo – ha detto – è un giocatore intelligente e si crea occasioni anche quando non ce ne sono».

Marcheggiani, terzo gol su tre dal dischetto, quarto in campionato su tre partite disputate. Qual è il segreto?

«Non c’è nessun segreto, li ho sempre calciati fin da quando ero bambino, diciamo che non è la freddezza che mi manca. È andata bene perché li ho segnati entrambi e hanno portato a un punto che, per come si era messa la partita, è importante. Siamo partiti un po’ zoppicanti ma avevamo di fronte una squadra forte. Siamo stati bravi a recuperarla».

Un attaccante che lotta, corre e sgomita per tutta la partita…

«Queste partite le vince chi corre di più e in una partita bisogna correre a destra e a sinistra. Quindi ci sbattiamo ed è finita così. Nel primo tempo hanno corso più loro, nel secondo di più noi ed è finita con un pareggio».

Si poteva forse puntare sul risultato pieno?

«Abbiamo fatto un secondo tempo molto buono, li abbiamo messi dentro l’area e poi ci sono stati gli episodi dei calci di rigore e abbiamo raggiunto il pareggio. Poi abbiamo avuto anche qualche palla che potevamo sfruttare meglio e avremmo potuto portare a casa anche i tre punti. Le partite vanno a episodi, questa volta è andata con una X».

Per quanto riguarda poi il resto della classifica per il premio OneOfUsUsFG, al secondo posto della classifica di giornata si è piazzato Mattia Macchi, mentre in terza posizione il buon Giulio Barlettani.