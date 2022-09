Guardia di Finanza: il comandante regionale in visita al comando di Grosseto

GROSSETO – Il Generale di Divisione Bruno Bartoloni, comandante Regionale Toscana, ha fatto visita al comando provinciale della Guardia di Finanza di Grosseto, dove è stato accolto dal comandante provinciale Col. t.ST Nicola Piccinni.

Nel corso della mattinata il comandante regionale ha incontrato le autorità locali, in particolare il Prefetto ed il Procuratore della Repubblica di Grosseto e, successivamente, si è intrattenuto con i comandanti dei reparti dipendenti e una rappresentanza del personale in servizio e in congedo della Provincia.

Il comandante regionale, che a breve lascerà Firenze per assumere altro prestigioso incarico a Roma, ha rivolto un caloroso ringraziamento alle Fiamme Gialle maremmane per l’impegno costantemente svolto a contrasto delle diverse forme di illegalità economico-finanziaria ed a tutela dell’economia legale.