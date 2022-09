Cinque giorni in sella con la Maremma challenge, torna il grand tour a tappe della provincia grossetana

MASSA MARITTIMA – La Maremma Challenge Bosch ePowered torna per cinque giorni consecutivi all’insegna del divertimento e della scoperta del territorio maremmano. La manifestazione sportiva dedicata agli appassionati della bicicletta è in programma da sabato 9 a giovedì 13 ottobre, con il secondo grand tour del 2022 organizzato dal team del Bike Garage & More di Massa Marittima e dall’imprenditore Ernesto Hutmacher, con il supporto dell’ideatore dell’iniziativa Giovanni Pettinari, responsabile del settore cicloturismo della Uisp Grosseto e presidente dell’associazione “Maremma.Me”.

Il secondo evento dell’anno è dedicato ai ciclisti con una buona preparazione fisica: 500 chilometri di percorsi, suddivisi in 10 tappe da fare in cinque giorni, con un dislivello di 10.000 metri. Anche questa volta si tratta di un’avventura dedicata a chi ama scoprire il territorio e i suoi tanti sentieri, senza classifiche o premi. Il tour è aperto a tutti i tipi di biciclette: ebike, Mtb e gravel bike e include i servizi di trasporto bagagli, pernottamento con pensione completa nelle strutture del territorio, ricarica e cambio di batterie: sul sito www.maremmachallenge.com si trovano tutte le informazioni ed è possibile iscriversi. La partenza e l’arrivo del tour saranno dalla sede del “Bike Garage”, lo spazio multifunzionale di ritrovo per gli appassionati di bici e di turismo lento, in via Butigni 4, a Massa Marittima.

“Dopo un’estate ricca di appuntamenti – spiegano Hutmacher, Carlotta Poggiaroni e Valentina Fedele del team Bike Garage & More – continua il nostro impegno nella promozione della Maremma come luogo ideale per il cicloturismo. La provincia di Grosseto si presta perfettamente alla scoperta in sella alle due ruote: ci sono percorsi adatti agli amatori e ai professionisti e un clima che invita a spostarsi in bicicletta in quasi tutti i momenti dell’anno”. La Maremma challenge nel 2022 è alla sua seconda edizione: l’avventura continuerà anche il prossimo anno.