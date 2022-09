330esimo compleanno “a cavallo” per il Savoia Cavalleria con un concorso di salto a ostacoli

GROSSETO – Un concorso ippico di salto a ostacoli in occasione dei festeggiamenti per il 330esimo anno dalla sua fondazione. E’ quanto ha organizzato il Savoia Cavalleria per domenica 25 settembre prossimo, presso il proprio centro intitolato nello scorso mese di maggio al Colonnello Alessandro Bettoni Cazzago.

Il concorso ha avuto un successo di adesioni inaspettato: vi prenderanno parte circa 70 cavalli provenienti dai centri ippici della zona Il Mustiaio, La Ginestra, Il Barbazzale, Il Poponaio e Cavallo Natura, oltre alle compagini militari del reggimento Artiglieria a cavallo, del Centro Militare di Equitazione, dell’Accademia Navale, della Scuola Militare Nunziatella, della Scuola di Applicazione ed i padroni di casa di “Savoia Cavalleria”. I cavalieri e le amazzoni, inclusi bambini, si cimenteranno in gare di diverso livello di difficoltà con ostacoli posti ad un’altezza compresa dai 40 ai 115 cm.

Il centro ippico Savoia si trova all’interno del sedime del CEMIVET, in via Castiglionese 201, ma è di esclusiva competenza del reggimento Savoia Cavalleria dallo scorso anno. Per ulteriori informazioni 3478591941.