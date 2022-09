La grossetana Pierini di nuovo in pedana per la Coppa del Mondo paralimpica

GROSSETO – Anche la maremmana Michela Pierini a Pisa per la Coppa del Mondo di scherma paralimpica, in programma il prossimo weekend. Specializzata nella spada categoria B, Pierini è un’atleta della società schermistica grossetana e fa parte anche del gruppo Skeep. “Il mio maestro è Sergio Angeletti – ha raccontato la grossetana – devo i miei inizi sportivi al campione paralimpico Alberto Andrea Pellegrini, plurititolato sciabolatore e giocatore di basket in carrozzina… ma anche la mia rinnovata voglia di provare, di fare, di mettermi in gioco. Andrea ha tirato fuori è sviluppato capacità che io stessa non sapevo di avere”.

“Ringrazio anche il direttore sportivo Carlo Di Giusto – continua Michela – per la possibilità che mi dà ogni volta di allenarmi con loro e di fare parte della loro società, il maestro Emanuele Di Giosaffatte per tutto quello che aggiunge ogni volta al mio bagaglio sportivo, i miei compagni perché senza di loro non varrebbe la pena grazie a chi in ogni modo crede in me e in quello che faccio. Un ringraziamento personale all’assessore allo sport Fabrizio Rossi del comune di Grosseto per il sostegno”.