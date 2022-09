I giovani del Bsc Grosseto in finale di Coppa, battuti Lastra a Signa e Fiorentina Black

GROSSETO – Prosegue il cammino degli under 15 in Coppa Toscana. Domenica 18 settembre, allo stadio di baseball di Firenze, i biancorossi guidati dai manager Mazzilli e Secciani si sono imposti per 15-9 contro i Lancers di Lastra a Signa e per 10-0 contro la Fiorentina Black.

“Abbiamo disputato due ottime gare – commentano i manager Michele Mazzilli e Daniele Secciani -. I ragazzi si stanno allenando molto bene e i risultati sono evidenti. Dobbiamo continuare a lavorare con questa intensità e concentrazione per mantenere il ruolino di marcia, consapevoli che le prossime due sfide saranno ancor più complicate”. Domenica 25 settembre, infatti, il Villa Croci Bsc Grosseto under 15, allo stadio Simone Scarpelli, si giocherà la fase finale di Coppa Toscana contro il Livorno e il Padule di Sesto Fiorentino.