Beach tennis, il Ct Grosseto sbanca la fase regionale: alle finali con due gruppi

GROSSETO – Grandissima soddisfazione per le rose del Ct Grosseto alla fase regionale a squadre della serie C di beach tennis. Al Viareggio Versilia Beach Tennis, i due gruppi grossetani si sono classificati primo e secondo guadagnando così l’accesso alla fase nazionale di Viareggio. Veramente un gran risultato, vista anche l’età media molto giovane delle due compagini. Il gruppo A era composto da Giulio Marraccini, Alessandro Lupo, Francesco Briaschi, Alessandra Moroni, Francesca Del Fa e Alice Pepi. Il gruppo B contava invece Tommaso Fontana, Sofia Barbacci, Simone Sbardellati, Erica Cardelli, Filippo Vegni e Alice Tarassi.

La prima fase nazionale si terrà il 22 ottobre. Le otto squadre designate giocheranno due gironi all’italiana con il passaggio alla finale a quattro della prima e della seconda classificata di ogni girone. I sorteggi delle squadre saranno effettuati dal giudice arbitro prima dell’inizio degli incontri. La seconda fase nazionale sarà il 23 ottobre. Le vincenti delle due semifinali giocheranno la finale per determinare la squadra campione nazionale di serie C 2022, mentre le perdenti disputeranno la finale per il 3°/4° posto. Saranno disputati anche gli incontri per decretare i piazzamenti dal 5° all’8° posto.