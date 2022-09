Aperto a Follonica il nuovo skatepark nel Parco Centrale. I ragazzi fanno le pulizie

FOLLONICA – Oggi ha aperto le porte a Follonica lo skatepark nel Parco Centrale.

«Nato da una petizione online di uno dei nostri soci due anni fa sulla piattaforma change.org oggi è diventato realtà – racconta il presidente della ASD Balance di skateboard, Maciej Vella -, e la comunità di skater (e monopattini) del Golfo non può che ringraziare».

«Uno spazio fisico ed un centro di aggregazione per tutti i ragazzi della città in cui passare il tempo, imparare e crescere insieme. Uno luogo così sentito che i ragazzi hanno deciso di pulirlo di propria iniziativa, dimostrando civiltà e rispetto per la città in cui vivono».

«Questo è solo l’inizio, tanto è stato fatto e tanto sarà fatto per fare crescere e migliorare questa nuova realtà».