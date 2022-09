World Games, il responsabile sanitario dei Pattinatori e tre senior del Follonica in partenza per l’Argentina

GROSSETO – Il Circolo Pattinatori Grosseto 1951 avrà un proprio rappresentante ai World Games 2022, i campionati del mondo di hockey pista che si svolgeranno dal 7 al 13 novembre prossimi a San Juan, in Argentina. Il settore tecnico della Fisr conterà sull’esperienza di Giovanni Baldi, responsabile sanitario e consigliere della società presieduta da Stefano Osti.

Baldi è uno sportivo a tutto tondo, con importanti esperienze nel mondo del calcio, a cominciare dall’Us Grosseto, del quale è stato medico sociale con il presidente Anzidei in serie D; ma è stato anche dirigente negli anni Novanta proprio insieme a Osti e al presidente Moretti. Innumerevoli le collaborazioni con altre discipline, a cominciare con l’ippica per il Casalone prima e l’ippodromo dei Pini poi, fino ad arrivare al ciclismo e al golf.

Per il professionista grossetano è la prima esperienza con la nazionale italiana di hockey pista, allenata dall’ex follonichese Alessandro Bertolucci, uno degli Immarcabili, che conquistarono scudetti, Coppa Campioni e Coppa Intercontinentale.

“Sono all’esordio a livello nazionale nell’hockey – sottolinea Giovanni Baldi – e devo dire che sono lusingato di questa chiamata. Sarà sicuramente una bella esperienza. Tre settimane di lavoro, visto che ci raduneremo già il 19 ottobre a Recoaro, che metterò ben volentieri nel mio curriculum”.

Contemporaneamente con la seniores, il medico grossetano seguirà infatti durante il viaggio in Argentina anche gli azzurrini che disputeranno i World Games under 19, dal 30 ottobre al 5 novembre e anche la nazionale femminile che giocherà nelle stesse date della prima squadra, dal 7 al 13 novembre.

“Questa opportunità – spiega Stefano Osti – è nata quasi per caso: durante un pranzo con le vecchie glorie dell’Us Grosseto sono venuto a conoscenza che la Fisr cercava un medico per le prossime trasferte dell’Italia e ho dunque fatto il nome di Gianni Baldi, la figura adatta, vista la sua professionalità ed esperienza, per questo incarico”.

Per la trasferta in Sudamerica sono stati convocati per il Mondiale Seniores anche tre portacolori dell’Hockey Follonica: il portiere Leonardo Barozzi e gli esterni Davide e Francesco Banini.