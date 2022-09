ORBETELLO – Scontro nella città lagunare questo pomeriggio quando, per cause ancora in corso di accertamento, un’auto e un autobus si sono scontrati.

Nell’incidente è rimasto ferito l’uomo che si trovava sull’auto che è stato soccorso dagli operatori della medicina di emergenza e trasferito all’ospedale San Giovanni di Dio di Orbetello.

Sul posto per i rilievi e per stabilire la dinamica dell’incidente la polizia municipale di Orbetello.