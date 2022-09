Marito e moglie si perdono nella macchia mentre cercano i funghi

MONTIERI – Durante la scorsa settimana, i Carabinieri della Stazione di Montieri hanno rintracciato una coppia di coniugi, originari della provincia di Firenze, che dopo essersi addentrati nei boschi tra Montieri i Massa Marittima, colti all’improvviso dal cattivo tempo, erano rimasti bloccati nella macchia. Fortunatamente, i due erano riusciti a mettersi in contatto con i soccorsi, utilizzando il proprio cellulare con cui hanno fornito indicazioni su dove si trovassero. I due infatti non erano riusciti a proseguire il loro itinerario perché sorpresi dall’improvviso acquazzone che si era abbattuto su tutta l’area.

La macchina dei soccorsi si è messa subito in moto, con i Vigili del Fuoco che sono arrivati lì con diverso personale, con cui sin da subito è stata battuta la zona. Insieme a loro, i Carabinieri della Stazione di Montieri.

Data l’urgenza della situazione, alle ricerche ha partecipato anche un carabiniere, che pur essendo libero dal servizio, saputa la cosa ha voluto mettersi a disposizione per contribuire a cercare la coppia. Ma non solo: persino un cittadino del posto, che si trovava in caserma occasionalmente per sporgere una denuncia, accortosi dell’improvviso cambio di umore degli uomini dell’Arma, ha chiesto cosa sia successo. Siccome anche l’uomo è del posto e conosce molto bene i boschi dove i due malcapitati erano rimasti bloccati, con un altissimo senso civico ha deciso di contribuire alle attività, accompagnando personalmente i Carabinieri verso il sentiero più vicino all’impervia località.

Qui, Carabinieri e Vigili del Fuoco, dopo aver percorso circa 7 km all’interno della macchia, hanno trovato finalmente la coppia, infreddolita e bagnata, ma in buone condizioni di salute.