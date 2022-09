Camper con targhe e documenti contraffatti: per tre rom scatta il divieto di tornare in città

FOLLONICA – In questi giorni, il Questore di Grosseto ha emesso tre misure di prevenzione personale del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel comune di Follonica per tre anni nei confronti di tre persone trovate in possesso di documenti contraffatti.

«Il provvedimento è scattato dopo la segnalazione di un utente, al numero di emergenza 112 – spiega la Questura in una nota -, che aveva notato la presenza di un camper all’interno del parcheggio del centro commerciale Coop, molto simile a quello che gli era stato rubato nel mese di luglio scorso».

«Sul posto sono intervenuti i Carabinieri che hanno notato la presenza del citato camper insieme a un secondo camper. Entrambi avevano delle targhe di nazionalità tedesca e al loro interno sono state identificate tre persone di origine rom, residenti nel comune di Pistoia. Esperiti i dovuti accertamenti, emergevano forti dubbi sulla genuinità delle targhe, del telaio e dei documenti di circolazione dei camper in questione».

«Infatti, a seguito di ulteriori verifiche i militari hanno confermato che le targhe erano inesistenti e il telaio e la documentazione di circolazione risultavano contraffatte».

«Pertanto nei confronti dei tre è stato emesso il provvedimento del foglio di via che comporta il divieto di recarsi nel comune di Follonica per il periodo di tre anni, ritenendo che le tre persone siano socialmente pericolose oltre a non avere alcun legame con il comune di Follonica».

«Attraverso la misura di prevenzione personale del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno – conclude la nota -, il Questore, in quanto Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza, si prefigge lo scopo di tutelare la sicurezza pubblica prevenendo il reiterarsi di reati di particolare allarme sociale».