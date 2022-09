Agonismo, emozioni e podio tutto italiano per il primo Sea Bassmaster Marine Team Championship

ORBETELLO – Chiusa la prima edizione del Sea Bassmaster Marine Team Championship, la sfida a squadre di pesca alla spigola in Laguna ad Orbetello. La gara, che ha chiuso l’estate in laguna, ha registrato un numero impressionante di catture e regalato forti emozioni. Le premiazioni hanno coinvolto i primi dieci team in classifica. Sul podio tre team italiani, i francesi solo sesti. Sul podio, al terzo posto con 968 punti il team Timone ovvero Matteo Paoletti e Samuele Pierotti; il secondo posto con 972 punti se l’è aggiudicato il team Bransini & Casini cioè Leonardo Campion e Davide Sartori; vincitore della 1ᵃ edizione di Sea Bassmaster Marine Team Championship si è laureato il team Ac Picchia al secolo Tommaso Pucci e Lorenzo Fornai.

La competizione organizzata da Insidefishing dedicata esclusivamente ai team composti da due concorrenti, si è svolta tra la laguna di Levante e quella di Ponente. La “Team Championship” ha visto come base l’area esterna del Centro Degustazione dei Pescatori di Orbetello, nella tensostruttura a ridosso dell’alaggio dei kayak la base operativa. La prima sessione di gara, quella di sabato, ha visto i team dei kayakeros distribuirsi fra la laguna di levante e quella di ponente. Diverse le caratteristiche delle due aree, sia per pescosità che per condizioni climatiche. La Laguna di Ponente è stata caratterizzata da un forte vento che però ha fatto registrare catture da lunghezze fino a 70 centimetri. Uno dei concorrenti, un piemontese, è stato sorpreso da una folata di vento e sospinto verso la costa, il kayak si è rovesciato e nel rialzarsi è rimasto incastrato con il piede nella corda di ormeggio del kayak. L’attrezzatura in acqua, le alghe e soprattutto la poca profondità dell’acqua non gli hanno permesso di raddrizzarsi: il pronto intervento di una pattuglia di carabinieri lo ha aiutato a “tagliare la corda”. Il concorrente, rifocillato e riscaldato, è poi sceso in acqua domenica per completare la gara e si è piazzato anche bene in classifica. Una curiosità, il piemontese ha ritrovato tutta l’attrezzatura e i documenti rimasti spiaggiati in prossimità della riva, compreso il telefono perfettamente funzionante.

La seconda sessione di gara, quella di domenica, caratterizzata da sole e pochissimo vento, ha impegnato sempre le due lagune, ma i concorrenti che hanno gareggiato sulla prima hanno dovuto cimentarsi nell’altra. Il numero delle catture è stato pressoché uguale nelle due giornate. “E’ stata una gara entusiasmante, in due giorni abbiamo registrato ben 428 esemplari, ma i pescati sono sempre molti di più – ha detto Silvio Smania presidente di Insidefishing, organizzatore della competizione – come sempre la laguna non ha deluso i tanti appassionati regalandoci dei momenti davvero intensi”. Ricco anche il montepremi per i primi dieci team in classifica grazie anche alla presenza di sponsor come Garmin, Trabucco, Old Captain, Tubertini, Bolsena Yachting, Ozone Kayak e AquaMap. “E’ grazie alla presenza di marchi prestigiosi del settore che riusciamo ad organizzare manifestazioni importanti a livello internazionale – ha proseguito Smania – un grazie particolare va anche ai nostri sponsor locali, i Pescatori di Orbetello, Welcome Maremma che ci sono sempre vicini, grazie al comune di Orbetello che ci ospita, alla Croce Rossa che veglia sull’incolumità dei partecipanti e a Marco Aldi per la sua presenza vigile e costante”. La seconda edizione di Sea Bassmaster Marine Team Championship tornerà a fine estate 2023, mentre ad aprire la bella stagione con la sfida in kayak sarà la 6a edizione di Branzino The Challenge in programma per il primo weekend di maggio.