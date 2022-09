Successo tennistico del San Marino in Coppa, Big Mat Bsc eliminato fra gli applausi

GROSSETO – Termina 6-1 per il San Marino la semifinale di Coppa Italia, disputata allo stadio Gianni Falchi di Bologna. I biancorossi, capaci di stare in partita per tutti gli inning, non sono riusciti a compiere l’ennesima impresa della stagione. Il match ha visto i campioni d’Italia mettere a segno nel secondo tempo ben cinque punti, per poi firmare il sesto nella settima ripresa. Il Big Mat Bsc Grosseto, grazie a Piccini, nel sesto inning ha conquistato case base per il punto della bandiera.

Si chiude, dunque, una stagione storica che ha visto i biancorossi avere la meglio contro formazioni particolarmente blasonate, come il Nettuno e il Bbc Grosseto; ottenere con grande slancio la salvezza, battendo nella poule anche il Macerata e l’Athletics Bologna; in Coppa Italia, infine, dopo essersi imposti contro il Modena e il Farma Crocetta, e dopo aver conquistato il derby grossetano, hanno raggiunto la Final four.

Successione punti

Big Mat Bsc Grosseto: 000 001 000

San Marino: 050 000 10X

Battitori

Big Mat Bsc Grosseto: Piccini 3 (1/4), Pasquini Sweed 9 (0/5), Leonora 8 (2/4), Scull Zayas 7 (2/4), Diaz 5 (1/4), Pancellini Mattia 2 (0/1, Milli 0/2), Cappuccini DH (0/3), Piccinelli 4 (1/2, Pancellini Mirko 0/1), Tiberi 6 (0/2, Childers 0/1);

San Marino: Pulzetti 6 (1/4), Di Fabio 5 (0/4), Kourtis 7 (2/4), Celli 8 (0/3, Bondi 0/1), Pietrenella Vargas 2 (1/4), Di Raffaele 4 (2/4), Quattrini 3 (0/3, Muccini 1/0), Peluso Rodriguez 9 (1/3, Raffaelli 0/0), Di Raffaele DH (1/2).

Lanciatori

Big Mat Bsc Grosseto: Sireus (L, 3.0 RL, 6 V, 4 P, 1 BB, 5 K), Artitzu (4.0 RL, 2 V, 1 P, 7 K), Doba (1.0 RL, 1 K);

San Marino: Di Raffaele (2.0 RL, 2 V, 2 K), Quattrini (2.0 RL, 1 V, 1 BB, 1 K), Peluso Rodriguez (2.0 RL, 2 V, 1 P, 2 K), Pulzetti (1.0 RL, 1 V, 1 K), Di Raffaele (1.0 RL, 1 V), Di Fabio (1.0 RL, 2 BB, 2 K).

Arbitro capo: Yuri Macchiavelli

Arbitro 1B: Simone Menicucci