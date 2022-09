Scaramelli: «Stiamo costruendo un movimento collettivo serio»

GROSSETO – “Stiamo costruendo un movimento collettivo serio, in cui la differenza la fanno idee, coerenza, costanza e competenza. In questa avventura collettiva il rispetto dell’altro viene prima dei particolarismi politici. In questo mese entusiasmo e partecipazione sono cresciuti ben oltre le aspettative”. A dirlo Stefano Scaramelli, Italia Viva, candidato del Terzo Polo all’uninominale di Siena e Grosseto.

A una settimana dal voto Scaramelli ha fatto più incontri tra Grosseto e Siena.

Ieri era a Grosseto e a Castiglione della Pescaia per due incontri, domani (lunedì 19 settembre) sarà in Amiata ad Abbadia San Salvatore alle 9, a Santa Fiora alle 12. A Siena alle 17 e a Poggibonsi alle 18.30.