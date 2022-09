Passeggia in via Roma e fa l’aperitivo con i gatti: la volpe ha scelto il paese

GIUNCARICO – Prima è spuntata timidamente con il muso, si è guardata in giro, e poi si è concessa una passeggiata per via Roma, come un’adolescente per il corso la sera. O come un ragazzo in cerca del locale giusto per l’aperitivo.

Una volpina coraggiosa ha “preso casa” a Giuncarico, nel comune di Gavorrano. L’animaletto sembra trovarsi bene, avendo modo di usufruire di “vitto e alloggio”, guardinga e timorosa solo quando incontra quale “abitante umano”.

Dopo la passeggiata l’amica del “Piccolo principe” ha sceso gli scalini sotto la volta di un palazzo ed è andata a mangiare crocchette e avanzi di cibo nella ciotola della colonia felina.

Non è il primo caso in cui, nel comune di Gavorrano, animali selvatici arrivano nei centri abitati: qualche mese fa il cinghiale Dondo aveva scelto Ravi per vivere.