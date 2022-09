Netto successo della Luca Consani Pallavolo Grosseto, Roma battuta in casa

GROSSETO – Netto successo casalingo della Luca Consani Pallavolo Grosseto nel debutto stagionale di campionato. In serie B2 le grossetane si sono imposte sulla laziale Roma Volley Club, composta per la maggior parte da ragazze under, aggiudicandosi tutti i set disputati. Questi i parziali: 25/09, 25/19, un più combattuto 25/21 e infine 25/18.

“È stata una buona occasione per iniziare a riscaldare i muscoli – ha dichiarato la società – La squadra ha comunque ben figurato dimostrando di essere già ad un buon punto visto il momento della stagione. Prossimo impegno martedì prossimo a Siena”.