Marathon Bike di nuovo in pista con il Trofeo Lago dell’Accesa

GAVORRANO – Il Marathon Bike non si ferma mai. Anche se lontani dal record di 54 eventi organizzati nel 2019, la società grossetana si appresta mercoledì ad organizzare la 37esima manifestazione di quest’anno, sempre a braccetto di Uisp e Avis, con il patrocinio della Provincia di Grosseto. Al Grilli di Gavorrano, andrà in scena il tanto atteso Trofeo Lago dell’Accesa, gara di ciclismo amatoriale giunto alla sesta edizione, unica manifestazione in linea in Toscana. Partenza alle ore 15.30 nei pressi del bar “Alla Curva” del Grilli.

Il percorso suggestivo di 70 chilometri, toccherà le località di Potassa -Santa Teresa -Lago dell’Accesa- bivio Massa Marittima s.s 50, Capanne- poi Ribolla- bivio Montemassi- Bivio Roccastrada- Madonnino, Braccagni- Magia- Lupo- Stazione di Giuncarico, dove è situato il traguardo. Ritrovo e iscrizioni presso bar merenderia “Alla Curva” del Grilli. Maggiori informazioni sull’evento sul sito www.teammarathonbike.it.