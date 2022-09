Lutto in paese, muore noto commerciante. Domani l’ultimo saluto in Duomo

ORBETELLO – «Orbetello oggi perde una figura di un carisma straordinario, pieno di energia e di una vitalità incredibile. Io perdo un grande amico» queste le prime parole dell’assessore Maddalena Ottali commentando la scomparsa del noto commerciante lagunare Andrea Presenti, che si è spento dopo una lunga malattia.

Un figlio di Orbetello, nato in via dei Mille (Oggi via Furio Lenzi ndr) a cui è stato dedicato un applauso proprio in quel vicolo da chi era intervenuto per un evento «Aveva una voglia di vivere che ho visto in poche persone – prosegue Ottali – per quanto mi riguarda un grande dolore per la scomparsa di una persona che fa parte dei ricordi più cari della mia vita».

«Qualche mese fa ho avuto il grandissimo onore di unirlo in matrimonio con Franca – conclude l’assessore – a cui va il mio pensiero di affetto e stima insieme alla sua famiglia, ai suoi genitori, ai suoi fratelli, a sua figlia Fiamma e ai tanti amici che lo amavano».

Domani l’ultimo saluto in duomo a Orbetello alle 16.00.