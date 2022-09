Il Città di Castello ribalta il vantaggio di Rotondo, Grifone ancora battuto

GROSSETO – Un Grifone in crescita non riesce a fare risultato contro un Città di Castello alla sua portata, reduce da due pareggi e stavolta, alla terza di campionato, abile. imbrigliare gli unionisti con un 2-1 in rimonta. Sul rettangolo verde dello Zecchini l’inizio dei maremmani è positivo, con alcune iniziative in attacco e anche un legno scheggiato da Scaffidi. Ospiti pericolosi su contropiede con un tiro di poco a lato e con un tiro che impegna Lazzari, in respinta.

A inizio ripresa Rotondo in evidenza prima con un’incursione premiata con una calcio da fermo che Bramati non sfrutta e poi con la rete del vantaggio, al 10′, da un pallone intercettato ai perugini. Appena cinque minuti e, fra un cambio e l’altro, il Città di Castello conquista un rigore, con secondo giallo fatale a Crivellaro: dal dischetto Calderini non sbaglia. Gli ospiti non si fermano e appena sei minuti dopo si portano avanti con Grassi. I biancorossi insistono nonostante l’umorismo in meno, ma senza riuscire a beffare Nannelli (foto di Paolo Orlando).

guarda tutte le foto 26



Grosseto-Città di Castello 1-2

GROSSETO: Lazzari, Crivellaro, Cipolletta, Ciolli, Luzzetti, Martino (Cesaroni), Bramati (Carannante), Battistoni (Veronesi), Tripicchio (Tiberi), Scaffidi (Mirzoyan), Rotondo. A disposizione: Di Bonito, Scognamiglio, Panza, Fioravanti, All. Liguori.

CITTA’ DI CASTELLO: Nannelli, Mariucci, Paparusso, Pauselli (Mosti), Gorini (Massai), Brunetti, Grassi, Buono, Meneses, Calderini, Sylla (Pupo). A disposizione: Aluigi, Sannia, Tersini, Mezzasoma, Mussi, Doratiotto. All. Alessandria.

ARBITRO: Caruso di Viterbo; assistenti Quattrotto di Messina e Varisano di Agrigento.

RETI: 10′ st Rotondo, 16′ st (rig.) Calderini, 21′ st Grassi.

NOTE: espulso al 15′ st Crivellaro.