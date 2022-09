Arezzo più esperto, gli Juniores del Grifone superati nel debutto stagionale

GROSSETO – Sconfitta per 2-0 per gli Juniores del Grosseto calcio, impegnati nel campionato nazionale e superato dall’Arezzo nel match di esordio. Aretini inizialmente più disinvolti e abili a mettere i maremmani in difficoltà, anche in virtù della maggiore esperienza dovuta ad uno o due anni di età di molti giocatori in rosa. Al quarto d’ora vantaggio di Canneva, cui segue pochi minuti dopo il raddoppio di Mazzi. Nessun pericolo da parte dei torellini, che però aumentano i giri nella ripresa collezionando più chance e sfiorando il gol. Per i ragazzi di Mariani anche un presunto rigore, no concesso. Soddisfatto il tecnico unionista per l’impegno e le premesse di miglioramento dei suoi.

AREZZO: Di Furia, Scichilone, Barbagli, Verdini, Stopponi, Ceccherini, Canneva, Parisi, Zhupa, Bonavita, Mazzi. A disposizione: Landucci, Batistini, Pino, Parretti, Giovane, Suzzi, Pernici, Pasquali, Sanarelli. All. Bernardini.

GROSSETO: Nadalin, Fommei, Fralassi, Capoduri, Bojinov, Passalacqua, Arzilli, Affabile, De Dominicis, Presicci, Generali. A disposizione: Laudicino, Amaddii, Trillocco, Arrigucci, Paccagnini, Gamberi, Zarone, Terrosi, Veglianti. All. Mariani.

RETI: 15′ Canneva, 21′ Mazzi.