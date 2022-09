La Cia ha aperto un ufficio a Monterotondo Marittimo: ecco gli orari

Ascolta "Le NEWS da non perdere in Maremma - Sabato 17 settembre 2022" su Spreaker.

MONTEROTONDO MARITTIMO - La Cia di Grosseto, grazie alla collaborazione con il Comune di Monterotondo Marittimo, ha aperto dal mese di giugno un ufficio di permanenza nei locali del Comune in via Licurgo Bardelloni 71.

L’ufficio è aperto al pubblico nel 2° e 4° lunedì di ogni mese, dalle ore 10 alle ore 12, secondo gli orari degli uffici comunali.

La permanenza è gestita dall’ufficio zona Cia di Follonica, l’addetta alla permanenza è la responsabile del patronato Giulia D’Amato.

Presso lo sportello Cia sarà possibile effettuare qualsiasi tipo di servizio al cittadino, sia di patronato che di Caf, dalla consulenza per la pensione alla presentazione delle varie domande all’Inps, dal modello 730 alla dichiarazione Red e Isee e tutti gli altri servizi rivolti ai cittadini.

Anche le aziende agricole possono trovare la consulenza necessaria per la gestione della contabilità e degli adempimenti per i premi Pac e le misure comunitarie.

La Cia ringrazia il sindaco Giacomo Termine per la disponibilità offerta.