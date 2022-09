Incidente nella notte: Cade con il motorino. Trasferito in ospedale

Ascolta "Le NEWS da non perdere in Maremma - Sabato 17 settembre 2022" su Spreaker.

GROSSETO - Un uomo di 57 anni è stato trasferito in ospedale, la scorsa notte, dopo un incidente mentre si trovava in sella al proprio motorino.

L'incidente è avvenuto alle 2 della mattina, in via Fossombroni a Grosseto. Sul posto sono intervenuti i mezzi 118 della Asl Toscana sud est, l'automedica di Grosseto e una ambulanza della Croce Rossa.

Dopo le prime cure il ferito è stato trasportato all'ospedale di Grosseto in codice 2. Intervenuti anche i Carabinieri.