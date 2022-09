Da Giani alla Bonafè: i big del Pd a sostegno di Simiani. Domani l’incontro pubblico agli Industri

Ascolta "Le NEWS da non perdere in Maremma - Sabato 17 settembre 2022" su Spreaker.

GROSSETO - C'è un gran fervore all'interno del Partito Democratico perché domenica 18 settembre è il giorno dei candidati e dei big che incontrano la Maremma: è il giorno di Marco Simiani, 52 anni, il candidato grossetano del PD per la Camera dei Deputati nel collegio Toscana 2 Arezzo, Siena, Grosseto e Livorno.

Simiani, dopo la sua lunga esperienza politica come uomo del fare, è il nome su cui punta il partito per il plurinominale. Domenica alle 17.30 sul palco del teatro degli Industri di Grosseto saliranno insieme a lui donne e uomini del Partito Democratico di oggi: c'è Simona Bonafè, eurodeputata e segretaria regionale del PD Toscana; Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana; Anna Ascani, sottosegretaria di Stato al Ministero dello Sviluppo Economico e vicepresidente del PD nazionale; Giacomo Termine, il sindaco di Monterotondo Marittimo e segretario provinciale del PD grossetano e poi ci sono i "colleghi" di Simiani candidati alla Camera della Deputati: Enrico Rossi, Simone De Rosas e Roberta Casini.

Sul tavolo del dibattito i grandi temi della campagna elettorale, energia, lavoro, diritti, infrastrutture, Europa in una cornice dove la Maremma diventa la protagonista.

"In queste settimane intensissime dalla notizia della candidatura ho dato tutto me stesso - dice Simiani -, come sempre ho fatto da quando giovanissimo ho iniziato la mia passione per la politica e l'associazionismo. Come ripeto, se verrò eletto, in Parlamento non voglio portare qualcosa di nuovo, ma solo le persone e il territorio che rappresenterò. Questa è la mia missione e devo dire grazie a tutte le persone che mi sono vicine e che mi sostengono. Aspetto tutti coloro che sono interessati al mio progetto, domenica alle 17.30 al teatro degli Industri di Grosseto".