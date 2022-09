Le NEWS da non perdere in Maremma di questa settimana – ASCOLTA (17 settembre)

Ascolta "Le NEWS da non perdere in Maremma - Sabato 17 settembre 2022" su Spreaker.



GROSSETO - Nuova puntata del podcast de IlGiunco.net dedicato alle notizie: le news da non perdere della settimana in Maremma. Ecco l'edizione di sabato 17 settembre.

Apriamo questa edizione parlando di cronaca perché questa è stata una settimana nerissima in tema di sicurezza sulle strade della nostra provincia. In due giorni sono stati due gli incidenti mortali accaduti in Maremma.

Domenica 11 settembre a Pian di Rocca, nel comune di Castiglione della Pescaia, marito e moglie, 57 e 50 anni rispettivamente, residenti a Torino, sono morti dopo lo scontro frontale sulla provinciale delle Collacchie.

A 24 ore di distanza, lunedì 12 settembre, questa volta a Orbetello sulla statale Aurelia in un altro tragico incidente a perdere la vita è stato un uomo di 88 anni.

E parlando di sicurezza stradale una buona notizia arriva da Braccagni dove dopo anni di attesa ha aperto al traffico, martedì 13 settembre, il cavalcavia che collega la vecchia Aurelia alla provinciale del Bozzone risolvendo per sempre il problema del passaggio a livello della stazione di Montepescali. Insieme al cavalcavia e alla viabilità secondaria di collegamento, è stato realizzato anche un nuovo sottopasso ciclo pedonale che permetterà di attraversare l'area dei binari della stazione in totale sicurezza.

E questa è stata anche la settimana della riapertura delle scuole in Toscana. In provincia di Grosseto a tornare in classe sono stati oltre 26 mila studenti tra materna, elementari, medie e superiori. Oltre 3200 invece gli insegnanti. Al debutto in prima elemetare1400 alunni

Parliamo di economia. Sono stati diffusi proprio in questa settimana i dati relativi alla demografia delle imprese in provincia di Grosseto. Nel report elaborato dalla Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno si nota come pur rimanendo attivo il saldo tra le nuove imprese e quelle che hanno chiuso, il tasso di crescita del numero delle aziende è inferiore a quello dell'anno passato.

Una dinamica che il presidente della Camera di Commercio Riccardo Breda definisce “preoccupante” soprattutto perché i dati si riferiscono al secondo trimestre che solitamente per la provincia di Grosseto mostra numeri sempre positivi. E sempre in questa settimana è arrivato anche il focus sulla richiesta di figure professionali da parte delle imprese del nostro territorio: a settembre le imprese maremmane cercano circa 1000 lavoratori, ma uno su due risulta introvabile. I settori più in sofferenza, dove è molto difficile trovare personale, sono quelli del turismo e della ristorazione.

Lo sport. Cambio al vertice per il Grosseto calcio. Dopo la breve parentesi di Nicola Di Matteo che aveva ricevuto il testimone da Mario Ceri dopo l'acquisizione della società biancorossa, il nuovo presidente dell'Us Grosseto 1912 è Salvatore Guida. Il passaggio alla nuova proprietà è stato perfezionato in questa settimana. Per il momento resta delicata la situazione della squadra che ha iniziato con fatica la nuova avventura in serie D: due le sconfitte del nelle prime due giornate di campionato. Sconfitte che hanno portato all'esonero di mister Massimo Silva. Al suo posto è arrivato Andrea Liguori: è lui il nuovo allenatore del Grifone.

Prima di chiudere vi ricordiamo che oggi sulle nostre pagine potete trovare la rubrica TuttoWeekend con tutti gli eventi di questo fine settimana in Maremma.