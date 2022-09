Autobus contromano nella via a senso unico. «Non è voluto tornare indietro»

FOLLONICA – Chi se l’è trovato davanti all’improvviso si è preso un bello spavento. Ma dopo qualche minuto di perplessità ha capito che l’autista dell’autobus, sebbene fosse in torto marcio perché controsenso, non aveva alcuna intenzione di tornare indietro.

Questa mattina un pullman ha fatto contromano alcune vie di Follonica. Via Bicocchi, dove è stato anche fotografato, e prima via Colombo e forse anche via Manzoni.

«Gliel’ho detto che era in controsenso, ma faceva a gesti che ormai era lì proseguiva. È ripartito a tutta velocità. Menomale non sono arrivata tre secondi prima altrimenti ci finivo contro» racconta chi l’ha incontrato. «Io mi sono dovuta fermare e ho accostato, perché non ci passavamo» racconta un’altra. Poi il pullman è riuscito a arrivare in fondo al senso unico ed è ripartito per la propria destinazione. Speriamo, questa volta, nel giusto senso di marcia.