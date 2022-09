Taglio del nastro per la casina dell’acqua di Travale: «Servizio importante per il territorio»

TRAVALE – Taglio del nastro per la casina dell’acqua di Travale, frazione di Montieri. Oggi (16 settembre), alla presenza del sindaco di Montieri Nicola Verruzzi e del presidente di AdF Roberto Renai, è stato inaugurato l’impianto situato in via Bindino da Travale. L’inaugurazione, tra le altre, ha aperto la fiera di Travale, un grande evento nonché la più antica fiera zootecnica dell’Alta Val di Cecina.

Tutte le casine installate sono geolocalizzate e possono essere individuate facilmente, come punti sulla mappa, utilizzando l’app WAIDY WOW disponibile gratuitamente per tutti i dispositivi Android e iOS.

Continua così il progetto di AdF “La tua acqua, il nostro impegno”, inserito nell’ambito delle numerose azioni messe in campo da AdF per raggiungere uno dei propri obiettivi primari: promuovere il consumo dell’acqua erogata dal gestore, buona, sicura e plastic free, in linea con gli obiettivi dell’Agenda ONU 2030, nel caso specifico con gli obiettivi n. 6 e n. 11.

Il sindaco ha sottolineato come, grazie all’opera di AdF ed alla sinergia con il Comune di Montieri, “è stato portato sul territorio un servizio importante. Abbiamo convintamente deciso di cominciare da una frazione del comune, ed in particolare da Travale, con l’installazione di un’infrastruttura che rappresenterà un fattore comunque importante nella vita quotidiana dei residenti e non solo. La volontà è quella di lanciare, in un momento molto particolare per la nostra società, un altro messaggio di sostenibilità e di rispetto per l’ambiente e dire, con forza, che l’acqua del territorio è buona, salubre e di tutti. La casina è anche un messaggio per spingere ad utilizzarla e prediligerla perché fa bene ed è plastic free”.

“Consegnare l’acqua nelle case dei nostri cittadini, buona e sicura e senza plastica, è uno dei doveri e onori di AdF – commenta il presidente di AdF Roberto Renai –. La nostra acqua fa bene alla salute e all’ambiente e vogliamo cogliere ogni occasione per promuoverne il consumo, con progetti che sono molto vicini anche ai cittadini più giovani, bambini e ragazzi. L’inaugurazione delle casine inoltre offre l’occasione per rispondere alle esigenze dei Comuni soci e della comunità e per dimostrare il nostro impegno nel territorio”.

Proprio per incoraggiare il consumo dell’acqua servita da AdF, al personale del Comune saranno distribuite le borracce riutilizzabili e le stesse saranno consegnate anche a tutti i ragazzi e ragazze delle scuole del comune di Montieri che aderiranno ai progetti di educazione ambientale proposti da AdF.

La casina dell’acqua eroga acqua naturale e gassata, gratuitamente per il primo mese.

L’occasione è stata importante anche per condividere e valorizzare insieme alle amministrazioni comunali gli investimenti di AdF nel servizio idrico integrato nel comune di Montieri, pari a oltre 395mila euro complessivi nel triennio 2019–2021.