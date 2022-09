Si perde nel bosco mentre cerca funghi: è il secondo caso in pochi giorni

MASSA MARITTIMA – Un uomo è stato recuperato nei boschi di Massa Marittima dopo essersi perso mentre cercava funghi.

L’allarme era scattato nella serata di mercoledì, 14 settembre, quando un uomo ha chiamato il 112 segnalando una situazione di possibile pericolo: il proprio figlio, uscito di casa nel pomeriggio e diretto nei boschi di Massa Marittima per la ricerca di funghi, non era ancora rientrato a casa.

Le ricerche, partite immediatamente, sono state avviate da Carabinieri, in particolare quelli della Stazione Carabinieri forestale di Roccastrada, e Vigili del Fuoco: sopraggiungeva infatti la sera, ed ogni minuto di luce in quella fase avrebbe fatto la differenza. Sono stati proprio i Carabinieri, addentratisi nella macchia che ben conoscono, a ritrovare l’uomo, soccorrendolo nell’immediato e portandolo fuori dalla boscaglia. L’interessato era in ottime condizioni di salute, per cui non è stato necessario l’intervento dell’assistenza sanitaria, ma è stato subito riportato ai familiari.

L’episodio segue solo di qualche giorno un fatto analogo, accaduto qualche giorno fa, tra Massa Marittima e Roccatederighi, dove una donna di 85 anni aveva trascorso l’intera notte tra i boschi, poiché dopo essere uscita di casa per cercare funghi, si era persa tra la fitta vegetazione. In quella circostanza, era stato attivato un imponente piano di ricerca e la donna, grazie anche alla costante collaborazione di volontari e parenti, era stata ritrovata sana e salva il giorno successivo. L’anziana ha infine raccontato di aver trascorso l’intera nottata nella boscaglia, protetta da un capanno dove aveva trovato riparo.

A tal proposito, i Carabinieri tengono a ricordare ai cittadini alcuni semplici ma utili accorgimenti:

quando ci si addentra in zone boschive, è sempre utile portare una torcia elettrica carica, non dimenticare il cellulare, verificando la tenuta della batteria (tenendo a mente che per ogni emergenza può essere richiesto aiuto al Numero Unico di Emergenza 112), comunicare preventivamente a persone di fiducia il luogo dove ci si sta recando.

E’ inoltre consigliabile utilizzare indumenti e scarpe adeguate allo scopo, e portare al seguito una maglia, un giubbotto impermeabile e quanto possa essere utile in caso di cambio improvviso del tempo o delle temperature.