Parroco aggredito dopo la processione. La solidarietà di Lega e Fratelli d’Italia

ROCCASTRADA – “Esprimiamo solidarietà al parroco di Roccastrada Don Marcello che ha subìto l’ennesima aggressione, da quanto abbiamo appreso dopo la processione alle feste paesane” così la sezione Alta Maremma della Lega Salvini Premier con il commissario Ludovico Baldi e il gruppo consiliare del partito di Roccastrada con i consiglieri Paolo Pazzagli, Lorenzo Piras e Ulderico Brogi.

“Girano voci sull’autore del gesto e ci auguriamo che le forze dell’ordine facciano chiarezza e che l’autore non rimanga impunito”.

“Come partito e gruppo consiliare condanniamo ogni forma di violenza e auspichiamo che Don Marcello possa tornare al più presto tra i suoi parrocchiani riprendendo serenamente la sua attività”.

“Abbiamo appreso in queste ore di una aggressione subita da Don Marcello, parroco di Roccastrada. Aggressione, che sembrerebbe avvenuta davanti alla chiesa parrocchiale roccastradina, per banali e futili motivi” afferma Moreno Bellettini, presidente circolo Fratelli d’Italia Roccastrada.

“Come Fratelli d’Italia Roccastrada, esprimiamo la nostra solidarietà a Don Marcello, non soltanto per il ruolo che riveste di sacerdote e guida delle anime cristiane, ma soprattutto per il rispetto che si deve a un uomo e sacerdote dalla veneranda età, come quella di don Marcello”.

“Nel contempo auspichiamo da chi di dovere, un intervento adeguato per punire il vile atto compiuto contro il sacerdote”.

Intanto su Facebook si è scatenata la polemica tra chi difende il parroco e i detrattori che invece parlano di presunte responsabilità anche da parte del prete.