Volata nel finale al Trofeo Paesetto, Orcame davanti a tutti a Ribolla

RIBOLLA – Con una poderosa volata nel finale, il romano Fabio Orcame si aggiudica il Trofeo Paesetto, andato in scena mercoledì scorso a Ribolla. La manifestazione realizzata con il patrocinio della Provincia di Grosseto, è stata organizzata dal team Marathon Bike, in collaborazione con la Uisp, supportata dalla Banca Tema e dalla ditta Ival di Grosseto. Ancora quindi una firma nuova nella lista dei vincitori di quest’anno in maremma, dove si sono succeduti 34 vincitori diversi. Fabio Orcame comunque non è nuovo a volate strepitose in maremma dove nel 2019 si impose al trofeo “Romitorio” con una volata fotocopia di quella che gli ha permesso di vincere il “Paesetto.

La manifestazione stranamente è partita a ritmi decisamente bassi per quello che siamo abituati a vedere nelle gare di mercoledì, con alla partenza 52 ciclisti alcuni di valore assoluto. Ad accendere e vivacizzare la gara ci ha pensato il grossetano Raffaele Caselli che a una ventina di chilometri dal traguardo riusciva assieme ad Angelo Chioda, Fulvio Valentini e Giovanni Lencioni ad accumulare sino a 30 secondi di vantaggio sugli immediati inseguitori. Poi, proprio alle prime case di Ribolla, il ricongiungimento con il gruppo. Volata finale con praticamente tutti i partenti, dove il capitato della Vivo-Mg.k-Dal Colle, Fabio Orcame precedeva Ludovico Cristini della Cicli Montanini di Santa Marinella. Sul podio dei migliori anche Marco Giacomi del Marathon Bike, alla settima vittoria di categoria quest’anno, e primo con 109 punti nella classifica del Trofeo “Corri in Provincia 2022”. Questi i migliori al traguardo dalla quarta alla quindicesima posizione: Massimo Costa (vincitore della seconda fascia) Alessandro Stefanelli, Mario Calagreti, Stefano Ferruzzi, Giovanni Fortunati, Tommaso Buratta, Fabio Alberi, Bruno Salvatelli, Nicola Caponi, Maurizio Morelli, Eusepio Pesciaioli e Daniele Macchiaroli.