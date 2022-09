Unicoop Tirreno presenta il piano “Abbassiamo le luci contro il caro bollette”

GROSSETO – “Abbassiamo le luci contro il caro bollette”. È questo il titolo della campagna Unicoop Tirreno, che prevede un piano d’azione teso a diminuire i consumi energetici per fronteggiare il caro bollette e contrastare l’aumento dei prezzi dei generi alimentari.

Unicoop è la prima azienda della grande distribuzione italiana a intervenire prontamente con azioni concrete, così da tutelare al meglio i consumatori.

La Cooperativa di consumo, per i suoi 96 punti vendita in Toscana, Lazio e Umbria e i suoi uffici, ha previsto una serie di misure come l’adeguamento della temperatura interna, la riduzione dell’orario di funzionamento degli impianti di condizionamento, lo spegnimento delle insegne e delle apparecchiature non necessarie dopo la chiusura dei punti vendita, l’abbassamento dell’intensità delle luci in alcuni momenti della giornata, la chiusura delle porte di ingresso dei punti vendita per evitare dispersioni termiche, l’interruzione durante le ore notturne del riciclo dell’aria, l’efficientamento dell’utilizzo celle e banchi frigoriferi, così come degli elettrodomestici in dotazione.

Con queste azioni Unicoop Tirreno stima di ridurre i consumi energetici di circa un milione di kwh in un anno.

D’altra parte, la riduzione gli sprechi e il risparmio di energia sono obiettivi che la Cooperativa persegue ormai da tempo e che codifica annualmente nel suo Bilancio di sostenibilità. Unicoop ha ridotto costantemente l’energia elettrica consumata, l’utilizzo di acqua, la produzione di rifiuti; ha ammodernato i suoi punti vendita, rendendoli più sostenibili ed efficienti dal punto di vista energetico; ha provveduto ad installare luci a led, impianti fotovoltaici, sistemi di controllo che monitorano da remoto i consumi di macchinari, impianti frigo e di condizionamento, così come le colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.

“La fase storica che stiamo vivendo, caratterizzata dall’impennata dei prezzi dell’energia e da un’inflazione sempre più galoppante, stanno mettendo a dura prova l’economia italiana e in particolar modo la grande distribuzione, che si trova a dover fronteggiare numerose criticità. Per questo siamo i primi a intervenire, impegnandoci in un piano d’azione, per i nostri uffici e punti vendita, che consentirà di ridurre i consumi di energia e contrastare l’aumento dei prezzi dei generi alimentari”, ha commentato Piero Canova, Direttore Generale di Unicoop Tirreno.

“La Cooperativa da sempre pone al centro delle sue attenzioni i consumatori e in particolare le fasce più deboli della popolazione, attraverso la difesa del loro potere d’acquisto e il sostegno alle iniziative sociali e di solidarietà, a beneficio dei cittadini e delle comunità di riferimento; e questo è ancor più essenziale in un momento delicato come quello attuale, che ci chiama a uno sforzo maggiore e immediato a tutela dei più svantaggiati”, ha concluso il Presidente di Unicoop Tirreno, Marco Lami.