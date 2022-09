Torna la Città visibile: nove giorni di cultura all’interno delle mura. IL PROGRAMMA

GROSSETO – Nove giorni di iniziative culturali nel cuore della città, da sabato 17 a domenica 25 settembre, a del tema “Oltre il brand: l’identità estetica della Maremma tra mito e nuovi immaginari culturali, con l’evento clou della Notte visibile della cultura sabato 24 settembre sulle Mura medicee. E’ la Città visibile, manifestazione d’arte e animazione culturale urbana promossa dal Polo culturale le Clarisse di Fondazione Grosseto Cultura, in co-organizzazione con il Comune di Grosseto, in collaborazione con l’istituzione Mura e il contributo della Fondazione CR Firenze.

“Coroniamo la fine dell’estate con Città visibile – commentano il sindaco Antonfrancesco Vivarem Colonna e l’assessore alla Cultura Luca Agresti -. Ci attende una settimana ricca di eventi che si svolgeranno tra Principina a Mare, Grosseto e Alberese. Varie iniziative che verranno incontro a tutti i gusti: potremo assistere, infatti, all’inaugurazione di alcune mostre all’interno del centro storico, partecipare al campus creativo Dune o montare in sella a una bici per l’Art bike tour all’interno del Parco della Maremma. Vi aspettiamo numerosi per prendere parte a ognuno di questi originali appuntamenti. Per concludere, è importante ringraziare il Polo culturale Le Clarisse, che anche quest’anno si è occupato di organizzare al meglio l’iniziativa. Con Città visibile, Grosseto sarà attraversata da una nuova luce, che unirà la passione per la cultura a quella per l’arte e la natura”.

“L’edizione 2022 di Città visibile si conferma uno dei principali eventi culturali della nostra comunità, sempre all’insegna dell’apertura e dell’inclusione nella produzione e della fruizione dell’arte – dichiarano il presidente di Fondazione Grosseto Cultura, Giovanni Tombari, e il direttore del Polo culturale Le Clarisse, Mauro Papa – e in più quest’anno la rassegna si pone come la prosecuzione e la conclusione di un percorso. Il tema “Oltre il brand”, infatti, rientra nel progetto culturale “Dalla macchia alle città” che nei mesi scorsi ha già indagato, con la mostra “Paesaggi di Toscana: da Fattori al Novecento” e con “Grosseto dei Lettori”, l’identità estetica del nostro territorio, dal mito ottocentesco della Maremma amara perché paludosa e malarica all’attuale “brand” di una Maremma dolce perché bonificata, verde e ospitale. Ora ci proponiamo di proseguire e chiudere questo percorso di indagine guardando al futuro, sollecitando gli artisti nuovi immaginari culturali. Perché oggi la Maremma è una terra ricca di biodiversità naturali e culturali dove la storia antica si incontra con l’arte contemporanea, producendo un paesaggio ibrido e modernissimo oltre le immagini della tradizione e supera le inevitabili semplificazioni di un marchio turistico e commerciale. L’obiettivo è proprio quello di reinventare la Maremma per presentarla e caratterizzarla con un’immagine il più possibile corrispondente alla realtà”.

IL PROGRAMMA

L’inaugurazione di Città visibile – che nel 2022 arriva alla sua tredicesima edizione – è in programma sabato 17 settembre alle ore 18 al Polo culturale Le Clarisse (ingresso libero) con tre mostre: “Retaggi”, a cura di Mattia Lapperier, con le opere di Alfredo Rapetti Mogol e Fabio Tiberio Petricca; “Singolare plurale”, una mostra di giovani artisti (Cosimo Casoni, Matteo Gobbo, Librafra, Francesca Bianchi e Matteo Verrocchi con Profondissima) curata dall’associazione Grow; “Postfotografie”, a cura di Vanessa Rusci, con le opere di David Aquilino, Carlotta Bevacqua, Michelangelo Bonitatibus, Alessandro Fazi, Alberto Franceschini, Michele Fusco, Chiara Innocenti, Indre Lakickaite, Giacomo Picchi, Luciana Santioli, Daniele Sarno, Chiara Severi, Paola Strappafelci, Laura Tralli, Elettra Vannucci e Cecilia Vergari. Le mostre saranno poi aperte al pubblico dal martedì alla domenica con orario 10-13 e 17-20; ingresso 3 euro (ridotto 2 euro); ingresso gratuito – oltre all’inaugurazione di sabato 17 – anche sabato 24 settembre dalle ore 18 a mezzanotte; info: 0564 488066.

Sempre sabato 17 settembre, alle ore 21, Città visibile fa tappa al Lido Oasi di Principina a Mare per l’inaugurazione di Dune – Arti paesaggi utopie, il campus creativo di Accademia mutamenti a cura di Giorgio Zorcù. Dune tornerà anche domenica 18 settembre dalle ore 7 alle ore 23 con la presentazione dei lavori prodotti dal campus “Arte nella natura” con performance, musiche, foto e installazioni (ingresso 5 euro; ridotto per i soci di Fondazione Grosseto Cultura; info 388 5850722).

Mercoledì 21 settembre alle ore 16 appuntamento alla Ciclofficina Ruotelibere di via Matteotti con “Art Bike Tour”, una passeggiata in bicicletta dal centro di Grosseto a Spergolaia, dal murale di Alleg agli interventi dello street artist Clet nel Parco naturale della Maremma, con la partecipazione di Fiab.

Giovedì 22 settembre alle ore 18 alla Galleria Ticci in via Andrea da Grosseto la presentazione (con visita guidata) della mostra “Capolavori d’arte dal Seicento al Novecento”.

Venerdì 23 settembre alle ore 18 alle Casette Cinquecentesche, nel Bastione del Cassero, l’inaugurazione della mostra “Per nascita e per scelta” con le fotografie di Francesco Minucci.

Sabato 24 settembre alle ore 18 al Bastione della Rimembranza, sulle Mura Medicee, l’inaugurazione della Notte visibile della cultura 2022, l’evento clou della Città visibile, che proseguirà fino a mezzanotte con decine di eventi nel circuito delle Mura tra musica, performance, installazioni, mostre e degustazioni. Per l’occasione tutti i musei cittadini saranno aperti a ingresso gratuito dalle 18 a mezzanotte: il Museo archeologico con la mostra “Gli etruschi di Casenevole”, il Museo di storia naturale con “Terra selvaggia – Scatti di natura in Maremma” a cura di Maremma Pro Natura, dalle 21 alle 23, e il Polo culturale Le Clarisse con le tre mostre “Singolare plurale”, “Postfotografie” e “Retaggi”. Al MuseoLab l’approfondimento “In transumanza: comunità, vie e culture della pastorizia, tra archeologia, antropologia e storia” con visita al Giardino dell’Archeologia (info: 0564 441110) e l’apertura straordinaria delle stanze che ospitano le zanne di elefante preistorico. Alla Biblioteca Chelliana, alle ore 17 l’inaugurazione della mostra del libro illustrato per bambini, il laboratorio di lettura introduttivo allo spettacolo teatrale delle ore 18 (“Il circo inventato” a cura della compagnia AnimaScenica Teatro) e la lettura animata di “Abracadabra”, e alle ore 21 il concerto dell’Orchestra sinfonica “Città di Grosseto” (info e prenotazioni: 0564 488055-054). Al Giardino dell’archeologia, alle ore 18 la visita alla mostra “In transumanza: comunità, vie e culture della pastorizia, tra archeologia, antropologia e storia” e alle ore 18.30 e 19.30 un laboratorio per bambini da 7 a 11 anni sul tema della mostra. Alla Galleria d’arte in via Ticci l’apertura straordinaria della mostra “Capolavori d’arte dal Seicento al Novecento”.

Domenica 25 settembre Città visibile chiude con l’ultimo evento in programma: appuntamento alle ore 18 alla Chiesa dei Bigi, al Polo culturale Le Clarisse, con il reading teatrale e musicale “Bianciardi e il racconto di una città” con Irene Paoletti e Emanuele Bocci, a cura della Fondazione Bianciardi.

Per tutti gli eventi: info 0564 488066-067-547; clarissearte@fondazionegrossetocultura.it; www.clarissegrosseto.it; www.fondazionegrossetocultura.it.