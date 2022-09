Scuola: prima campanella in Maremma per 26mila studenti e oltre 3mila insegnanti

GROSSETO – C’è chi si volta di spalle e chi fa la linguaccia, chi getta a terra lo zaino “già troppo pesante” e chi aspetta le amiche per andare a comprare la colazione. Finalmente senza mascherina, ma in qualche istituto ancora con i banchi distanziati.

Primo giorno di scuola in Maremma per 26.382 studenti tra materna, elementari, medie e superiori. E primo giorno anche per 3.279 insegnanti compresi i 700 docenti che si occupano del sostegno.

1.438 i bambini che occuperanno i banchi della prima elementare.

La prima campanella dell’anno vedrà ai cancelli 2.955 bambini delle scuola materna, 7.351 alle elementari, 5.508 alle medie e 10.558 studenti alle superiori.

Con loro 296 insegnanti per la scuola materna più 70 di sostegno, 751 alle elementari più 226 di sostegno, 534 alle medie più 156 di sostegno e infine 998 alle superiori più 248 al sostegno.

Il personale Ata, quelli che una volta si chiamavano bidelli, è invece composto da 865 tra uomini e donne.