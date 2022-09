«Primo giorno di scuola ma il bus non passa perché rotto» lo sfogo di due mamme

MONTIANO – «Primo giorno di scuola a Montiano centro e il bus non è passato» a raccontare quanto avvenuto sono due mamme di Magliano in Toscana, Monica Spinello e Elisabetta Oddino.

«Il bus della linea 8g di Autolinee toscane non è passato perché, dicono, è rotto. Possibile che non ci sia un autobus di “riserva” per questo tipo di inconvenienti?» chiedono le due mamme.

«Già il nostro paese è penalizzato in quanto le corse che lo collegano al capoluogo sono davvero pochissime, in più si devono subire questi disagi. Poi c’è il famoso bonus trasporti che si può scaricare, ma non si può usare fino al 26 settembre, e l’abbonamento di dieci mesi che va da settembre a giugno, come facciamo a farlo?».