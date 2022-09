Nubifragio all’alba: il fango invade la strada. Un albero cade sulla carreggiata

MANCIANO – Nubifragio alle 4:00 del mattino. Strade provinciali invase dal fango e alberi caduti. Forte nubifragio con venti fino a 110km/h che si sono abbattuti sul territorio comunale di Manciano creando disagi alla viabilità.

Alberi caduti sulla strada provinciale 101, sulla strada regionale 74 e sulla strada comunale delle pergolacce. Anche il fango ha invaso le carreggiate.

Il servizio di Protezione civile comunale si è attivato alle prime luci dell’alba, segnalando alla provincia le varie criticità. Al momento sono in atto le operazioni di ripristino

Nella giornata di ieri la Sala Operativa della Protezione civile regionale aveva emesso un codice arancione, per temporali forti e rischio idrogeologico, con validità fino alle 20 di oggi, giovedì 15 settembre, che interesserà gran parte delle zone interne centro-settentrionali della Regione.

