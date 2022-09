PERETA – “Pereta è orgogliosa di essere stata scelta da una star internazionale del calibro di John Legend come set per il suo ultimo video. W Pereta, W la Maremma”, scrive la Pro Loco Pereta sulla sua pagina Facebook.

Ebbene sì, il cantautore statunitense, vincitore di un Premio Oscar, un Tony Award, 11 Grammy Awards e un Premio Emmy, ha scelto la frazione maglianese come scenario del videoclip di Wonder Woman, pezzo contenuto nel suo ultimo album, Legend, uscito il 9 settembre scorso.

Non una data a caso per il lancio: il video di Wonder Woman, che è un vero e proprio tributo alla donna amata, è uscito ieri in occasione del nono anniversario di matrimonio di John Legend e sua moglie Chrissy Teigen.

Il video di Wonder Woman è stato girato a Pereta (Magliano in Toscana) dal regista Nabil Elderkin.