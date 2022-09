Coronavirus: muore una donna. 93 nuovi casi in Maremma. Su i positivi, stabili i ricoveri

GROSSETO – Ieri, all’Ospedale Misericordia di Grosseto, è morta una donna per Covid. Si tratta di una 85enne, come fa sapere la Asl.

Sono 93 i nuovi casi di Coronavirus registrati in provincia di Grosseto (ieri 69) su 398 tamponi (ieri 413). Sale il rapporto contagi/test: il tasso di positività è pari al 23,4% (ieri 16,7%).

Salgono anche i positivi: sono 3.237 coloro che hanno il virus in questo momento in Maremma (ieri 3.216). 57 le guarigioni in 24 ore (ieri 59).

Stabili i ricoveri: sono cinque le persone ricoverate all’Ospedale Misericordia di Grosseto per Covid (come ieri). Resta vuota la terapia intensiva (come ieri).

I DATI DI OGGI

Periodo di riferimento: dalle ore 00 del 14/09/2022 alle ore 24 del 14/09/2022

Dati di sintesi ASL TSE

Provincia Tamponi effettuati Tamponi positivi del giorno Persone positive Persone guarite Arezzo 785 154 1.455 89 Grosseto 398 93 3.237 57 Siena 801 74 1.210 50 Asl TSE 1984 321 5902 196

Nuovi positivi per classi d’età

Provincia 0-18 19-34 35-49 50-64 65-79 Over 80 Non disponibile Arezzo 19 17 34 38 28 12 6 Grosseto 9 7 19 29 18 9 2 Siena 9 5 17 21 14 5 3 ASL TSE 37 29 70 88 60 26 11

Ricoveri con sintomatologia Covid

Totale Posti letto occupati Degenza Covid San Donato Arezzo 3 TI San Donato Arezzo 1 Degenza Covid Misericordia Grosseto 5 TI Misericordia Grosseto 0

Nuovi positivi per Comune della provincia di Grosseto

Comune Tamponi positivi Arcidosso 2 Castel Del Piano 2 Castell’Azzara 2 Castiglione Della Pescaia 1 Cinigiano 1 Civitella Paganico 6 Follonica 7 Gavorrano 2 Grosseto 36 Magliano In Toscana 2 Manciano 2 Massa Marittima 4 Monte Argentario 7 Montieri 1 Orbetello 8 Pitigliano 2 Roccastrada 1 Scarlino 3 Sorano 4

Decessi