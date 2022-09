A Spasso nel Medioevo: inaugurato il mercato enogastronomico nel centro storico

GROSSETO – Un mercatino dell’enogastronomia maremmana di qualità. Inizia così A spasso nel Medioevo, la manifestazione che per tre giorni farà tornare Grosseto in epoca medievale.

A tagliare il nastro Bruno Ceccherini, Fabrizio Rossi, Luca Agresti e Simona Petrucci per l’amministrazione comunale.

“A Spasso nel Medioevo…Sulle orme del Grifone”, prosegue anche nelle giornate del 16 e 17.

Venerdì 16 in orario pomeridiano e sabato 17 settembre in notturna sarà la volta delle compagnie storiche della provincia con circa trecento figuranti che sfileranno lungo un percorso che partirà dal Cassero, passerà da via Saffi, via Andrea da Grosseto e via Montebello, entrerà in Corso Carducci fino ad arrivare in piazza Dante: qui le compagnie verranno presentate una ad una e gli sbandieratori e i tamburini potranno effettuare l’esibizione finale.

Parteciperanno la Società dei Terzieri di Massa Marittima e le compagnie di Batignano, Roccatederighi, Gavorrano, Scarlino, Scansano, Paganico, Santa Fiora.

Anche Grosseto avrà il suo primo nucleo di corteo storico con sette figuranti che impersonificano personaggi del periodo risalente al 1328, dove si narra il passaggio di Lodovico il Bavaro davanti alla città e il suo tentativo di assalto che venne respinto.