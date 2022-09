E’ ufficiale in casa Grosseto, Giuseppe Guida nuovo presidente

GROSSETO – Dopo giorni di rumor e polemiche, è ufficiale il nuovo presidente alla guida del Grosseto calcio. Da oggi Giuseppe Guida è nero su bianco alla guida del Grifone. Finita quindi, dopo poco più di otto mesi (ed un’accorata lettera ai tifosi fra orgoglio e buoni propositi) l’era di Nicola Di Matteo, i cui strascichi sono ancora sconosciuti.

I cambiamenti in casa biancorossa continuano ancora a livelli dirigenziali, con la direzione del settore tecnico appena affidata a Claudio Anellucci. Il tutto proprio a inizio campionato e in pieno silenzio stampa, con un mercato incompleto e con in bacheca due sconfitte sul campo, incassate contro Poggibonsi e Seravezza. Per una squadra che mirava a molto di più che ad una salvezza tranquilla e che voleva lavorare in serenità, la strada è ancora più in salita.