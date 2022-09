Due corse settimanali per il servizio navetta del comune. Così si raggiungono le frazioni e Follonica

SCARLINO – Prosegue il servizio navetta promosso dal Comune di Scarlino per accompagnare gratuitamente i residenti nelle frazioni e a Follonica.

Le corse, da venerdì 16 settembre, sono in programma il martedì e il venerdì con partenze alle 8.30, 11.30 e 17.30 da Portiglioni (all’incrocio con tra via della Dogana e via dei Cipressi).

I percorsi della navetta toccheranno le zone del Puntone, il centro urbano capoluogo (compreso il cimitero comunale), Le Case, Scarlino Scalo e i quartieri di Cassarello, Centro e Senzuno di Follonica. La prima corsa, quella delle 8.30, partirà da Portiglioni e passerà al Puntone, a Scarlino, Scalo, via della Pace, viale Europa, ex Ilva e via delle Collacchie a Follonica, per poi tornare a Portiglioni.

Le corse delle 11.30 e delle 17.30 faranno il percorso inverso. Il servizio è gratuito e riservato ai residenti del Comune di Scarlino, e durerà fino a venerdì 30 dicembre.

Nella foto: il sindaco Francesca Travison e Massimo Lucattini, proprietario dell’azienda che gestisce il servizio