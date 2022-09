Domani prima campanella per oltre 26 mila studenti. La metà di loro frequenta le superiori

GROSSETO – 26.382. Tanti sono gli studenti maremmani che domani torneranno tra i banchi. La prima campanella dell’anno vedrà ai cancelli 2.955 bambini delle scuola materna, 7.351 alle elementari, 5.508 alle medie e 10.558 studenti alle superiori.

1.438 coloro che entreranno per la prima volta alla scuola dell’obbligo, quelli che una volta si chiamavano remigini. Pare che il nome derivasse da San Remigio, il santo patrono del primo ottobre, che un tempo era il giorno in cui iniziava la scuola.

Ora la scuola parte prima, e così domani, 15 ottobre, sarò il primo giorno (fronte bimbi, perché tra scartoffie, programmi e riunioni gli insegnanti lavorano già dai primi di settembre) anche per i docenti: in provincia di Grosseto ci sono 296 insegnanti per la scuola materna più 70 di sostegno, 751 alle elementari più 226 di sostegno, 534 alle medie più 156 di sostegno e infine 998 alle superiori più 248 al sostegno.

Accanto a loro il personale Ata: 865 tra uomini e donne che contribuiscono al buon funzionamento degli istituti scolastici.