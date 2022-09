Dieci anni di teatro nella miniera nel libro di Alfonso Santagata

GAVORRANO – Dieci anni di lavoro svolto da Alfonso Santagata e dalla compagnia Katzenmacher a Gavorrano.

Diciannove spettacoli proposti alla comunità del territorio. Dieci debutti nazionali pensati, preparati e allestiti per il Teatro delle Rocce e la miniera di Ravi. Centoventi ore l’anno di laboratori aperti a tutti gli appassionati e curiosi, che hanno raccolto un gran numero di cittadini attivi. Dieci anni passati ad esplorare spazi meravigliosi per individuare quelli adatti da utilizzare come luoghi drammatici.

Ma anche ore e ore di interviste ai cittadini sulla storia e la memoria della miniera, per provare a ricostruire la vita di un paese di ex-minatori, teatro di scioperi titanici, che da una parte ha seppellito nel proprio ventre decine e decine di lavoratori, e dall’altra ha accolto come una madre emigranti da tutta Italia. A conclusione di questi anni attraversati e vissuti in un luogo ideale tanto per la tragedia greca quanto per quella umana in generale, tutta quest’esperienza, resa possibile dal patrocinio della Regione Toscana e del Comune di Gavorrano, diventa un libro, in cui vengono documentate e raccontate le principali tappe di questa storia lunga dieci anni, che sarà presentato sabato 8 ottobre 2022, alle ore 18.30, presso la Sala Congressi della Porta del Parco di Gavorrano (edificio ex Bagnetti), alla presenza degli autori.

Questo appuntamento è anche un riconoscimento rivolto a tutti coloro che hanno collaborato, in forme e modi diversi, al progetto: sarà data loro una copia del volume quale dono reale e simbolico di uno scambio intellettuale, artistico e affettivo durato nel tempo.

A concludere la presentazione del libro, sarà proiettato il video dello spettacolo Rivolta e Pietas realizzato nel 2012.